В Афганістані через напади талібів загинули 26 силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Не менш ніж 26 бійців силових структур Афганістану загинули внаслідок нової хвилі нападів талібів на півночі країни, повідомили місцеві посадовці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Ісламістський рух "Талібан" узяв відповідальність за всі ці напади.
Зокрема, в провінції Кундуз загинули не менш ніж 10 силовиків і ще 4 були поранені внаслідок нападу на поліційний блокпост пізно ввечері того дня, повідомив голова ради провінції Юсуф Аюбі.
У провінції Балх таліби вбили 9 поліціантів, теж під час нападу на блокпост. Доля ще чотирьох наразі не відома, сказав голова ради цієї провінції Мохаммад Афзель Хадід.
А внаслідок іншого нападу того ж дня в перестрілці з талібами загинули 7 силовиків, за словами речника губернатора провінції Джавада Харірі. Він додав, що також були вбиті 10 талібів.
Раніше цього тижня рух "Талібан" заявив, що не має наміру оголошувати хоч тимчасове перемир’я.
Таліби продовжують майже щоденні напади на афганських силовиків і військових США, а також урядовців Афганістану, хоча одночасно "Талібан" веде мирні переговори з посланцем США, що мають на меті дійти домовленості про завершення воєнного конфлікту в Афганістані.
Нагадаємо, "Талібан" був готовий до перемир'я в Афганістані, щоб підписати угоду зі США.