"Талібан" готовий до перемир'я в Афганістані, щоб підписати угоду зі США

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У радикальному русі “Талібан” у неділю, 29 грудня, заявили про готовність дотримуватися тимчасового перемир’я на всій території Афганістану. Таке рішення було схвалено керівною радою “Талібану”, але його ще має формально затвердити лідер угруповання, інформує агенція AP спираючись на власні анонімні джерела у “Талібані”, передає УНН із посиланням на DW.