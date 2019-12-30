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"Талибан" готов к перемирию в Афганистане, чтобы подписать соглашение с США

"Талибан" готов к перемирию в Афганистане, чтобы подписать соглашение с США

Киев  •  УНН

 • 11694 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В радикальном движении “Талибан” в воскресенье, 29 декабря, заявили о готовности соблюдать временного перемирия на всей территории Афганистана. Такое решение было принято руководящим советом “Талибана”, но его еще предстоит формально утвердить лидеру группировки, передает агентство AP опираясь на собственные анонимные источники в “Талибан”, передает УНН со ссылкой на DW.

Это перемирие должно действовать в течение десяти дней, впрочем, когда оно начнется, пока не сообщается. Предполагается, что в течение действия режима прекращения огня может быть подписано мирное соглашение между талибами и Соединенными Штатами Америки, войска которых с 2001 года находятся в Афганистане и ведут борьбу против “Талибана”. На данный момент в Афганистане в рамках операции “Непокоренная свобода” (Operation Enduring Freedom, OEF) находится американский контингент в составе около 12 тысяч военных.

Соглашение между США и талибами, переговоры по которому продолжаются уже более года, должен предусматривать прямые переговоры между правительством Афганистана и “Талибаном”. Такие “междуафганские” переговоры, на которых должен быть определен дальнейший путь развития послевоенного Афганистана и роль в нем талибов, должны начаться в течение двух недель после подписания мирного соглашения между США и “Талибаном”. Вашингтон, со своей стороны, желает гарантий от талибов, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для террористических группировок.

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Введение режима временного прекращения огня было предложено специальным представителем США Залмаем Халилзад во время последнего раунда переговоров с талибами. К этому времени талибы отвергали все предложения о перемирии, которые выдвигались афганским правительством, кроме трехдневного перемирия в июне 2018 года.

На данный момент “Талибан” контролирует примерно половину территории Афганистана — всего с начала американского вторжения в 2001 году.

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