В результаті стрілянини на домашній вечірці в Каліфорнії загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в результаті стрілянини на домашній вечірці в місті Інглвуд (Каліфорнія). Ще одна отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS.
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Інцидент трапився вранці в неділю. Потерпілий госпіталізований, лікарі оцінюють його стан як критичний.
Наразі поліція веде розслідування події. За попередніми даними, стрілянину вели кілька людей.
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