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В результаті авіаобстрілу Ємену загинули дев'ятеро людей

В результаті авіаобстрілу Ємену загинули дев'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. В результаті авіаобстрілу Ємену силами коаліції на чолі з Саудівською Аравією загинули дев'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхай.

Офіцер сил безпеки Ємену повідомив, що міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією вчора завдала авіаударів по місту Амрані однойменної провінції в Ємені, в результаті загинули щонайменше дев'ять осіб, в тому числі жінки і діти.

Як повідомляв УНН, внаслідок влучання бойової ракети в житловий квартал в центрі єменського міста Мариба загинули щонайменше п'ять осіб, ще 20 отримали поранення.

Нагадаємо, щонайменше 20 людей загинули і ще 40 осіб були поранені в результаті авіаудару по весіллі в Ємені.

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