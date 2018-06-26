В результаті авіаобстрілу Ємену загинули дев'ятеро людей

Офіцер сил безпеки Ємену повідомив, що міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією вчора завдала авіаударів по місту Амрані однойменної провінції в Ємені, в результаті загинули щонайменше дев'ять осіб, в тому числі жінки і діти.



Як повідомляв УНН, внаслідок влучання бойової ракети в житловий квартал в центрі єменського міста Мариба загинули щонайменше п'ять осіб, ще 20 отримали поранення.



Нагадаємо, щонайменше 20 людей загинули і ще 40 осіб були поранені в результаті авіаудару по весіллі в Ємені.