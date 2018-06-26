В результате авиаобстрела Йемена погибли девять человек

Офицер сил безопасности Йемена сообщил, что международная коалиция во главе с Саудовской Аравией вчера нанесла авиаудары по городу Амран одноименной провинции в Йемене, в результате погибли по меньшей мере девять человек, в том числе женщины и дети.



Как сообщал УНН, вследствие попадания боевой ракеты в жилой квартал в центре йеменского города Мариба погибли по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения.



Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 40 человек были ранены в результате авиаудара по свадьбе в Йемене.