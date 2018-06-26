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В результате авиаобстрела Йемена погибли девять человек

В результате авиаобстрела Йемена погибли девять человек

Киев  •  УНН

 • 8449 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхау.

Офицер сил безопасности Йемена сообщил, что международная коалиция во главе с Саудовской Аравией вчера нанесла авиаудары по городу Амран одноименной провинции в Йемене, в результате погибли по меньшей мере девять человек, в том числе женщины и дети.

Как сообщал УНН, вследствие попадания боевой ракеты в жилой квартал в центре йеменского города Мариба погибли по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения.

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 40 человек были ранены в результате авиаудара по свадьбе в Йемене.

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