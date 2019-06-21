В Раду внесли законопроект щодо скасування довічного позбавлення волі для жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. До Верховної Ради у четвер було внесено проект закону щодо скасування довічного позбавлення волі для жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту України.
Ініціатором проекту закону є народний депутат Юрий Мірошніченко.
Наразі законопроект одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.
Текст проекту закону станом на 21 червня ще не опубліковано.
Нагадаємо, в Україні протягом 2018 та 2019 року відбувають покарання 23 жінки, які засудженні до довічного позбавлення волі. Про це повідомили в Адміністрації ДКВС України у відповідь на запит УНН.