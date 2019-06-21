В Раду внесли законопроект об отмене пожизненного лишения свободы для женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Верховную Раду в четверг был внесен проект закона об отмене пожизненного лишения свободы для женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента Украины.
Инициатором проекта закона является народный депутат Юрий Мирошниченко.
Сейчас законопроект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.
Текст проекта закона состоянию на 21 июня еще не опубликован.
Напомним, в Украине в 2018 и 2019 годах отбывают наказание 23 женщины, которые осуждены к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Администрации ДКВС Украины в ответ на запрос УНН.