В.Путін заявив, що Росія не прагне до експансії в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не шукає ні з ким конфронтації та не прагне експансії в світі, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Країн, які як Росія можуть опертися на тисячолітню історію, в світі чимало, і ми навчилися цінувати свою ідентичність, свободу, незалежність. При цьому ми не прагнемо ні до глобального домінування, ні до експансії, ні до конфронтації з ким би то не було ", - сказав В.Путін.
Як повідомляв УНН, 12 жовтня у резолюції ПАРЄ змінили назву "конфлікт в Україні" на "російську агресію в Україні".