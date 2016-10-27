В.Путин заявил, что Россия не стремится к экспансии в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ищет ни с кем конфронтации и не стремится экспансии в мире, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Стран, которые как Россия могут опереться на тысячелетнюю историю, в мире немало, и мы научились ценить свою идентичность, свободу, независимость. При этом мы не стремимся ни к глобальному доминированию, ни к экспансии, ни к конфронтации с кем бы то ни было", - сказал В.Путин.
Как сообщал УНН, 12 октября в резолюции ПАСЕ изменили название "конфликт в Украине" на "российскую агрессию в Украине".