В.Путин заявил, что Россия не стремится к экспансии в мире

"Стран, которые как Россия могут опереться на тысячелетнюю историю, в мире немало, и мы научились ценить свою идентичность, свободу, независимость. При этом мы не стремимся ни к глобальному доминированию, ни к экспансии, ни к конфронтации с кем бы то ни было", - сказал В.Путин.

Как сообщал УНН, 12 октября в резолюции ПАСЕ изменили название "конфликт в Украине" на "российскую агрессию в Украине".