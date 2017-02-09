В.Путін висловив співчуття Р.Ердогану через загибель турецьких солдатів внаслідок авіаудару РФ

“Володимир Путін висловив співчуття у зв’язку з трагічним інцидентом, що призвів до загибелі декількох турецьких військовослужбовців в районі міста Ель-Баб”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в армії Туреччини повідомили, що троє турецьких солдатів загинули внаслідок випадкового авіаудару російських військових літаків на півночі Сирії.