В.Путин выразил соболезнования Р.Эрдогану из-за гибели турецких солдат в результате авиаудара РФ

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, который привел к гибели нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в армии Турции сообщили, что трое турецких солдат погибли в результате случайного авиаудара российских военных самолетов на севере Сирии.