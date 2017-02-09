В.Путин выразил соболезнования Р.Эрдогану из-за гибели турецких солдат в результате авиаудара РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких солдат в результате авиаудара РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, который привел к гибели нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в армии Турции сообщили, что трое турецких солдат погибли в результате случайного авиаудара российских военных самолетов на севере Сирии.