В.Путін продовжує порушувати всі обіцянки - П.Порошенко

"Росія порушує тисячі обіцянок сьогодні. Я, як безпосередньо учасник мінського процесу, безліч разів зустрічався з Путіним, обговорював з ним нескінченну кількість обіцянок. Але з боку Путіна нічого не сталося: немає ефективного припинення вогню, немає відводу важкого озброєння, немає повернення заручників які нелегально затримані на окупірованой території, немає доступу до міжнародних гуманітарних організацій", - повідомив П.Порошенко.

З його слів, прямо зараз Росія продовжує направляти російські війська, російські танки, артилерію, російські ракетні війська через кордон Росії та України.

Нагадаємо, ОРДЛО і куратори РФ продовжують намагання зірвати звільнення заручників.

Як повідомляв УНН, "Нормандська четвірка" обговорила обмін людей за формулою "всіх на всіх".