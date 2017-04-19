В.Путин продолжает нарушать все обещания - П.Порошенко

"Россия нарушает тысячи обещаний сегодня. Я, как непосредственно участник минского процесса, множество раз встречался с Путиным, обсуждал с ним бесконечное количество обещаний. Но со стороны Путина ничего не произошло: нет эффективного прекращения огня, нет отвода тяжелого вооружения, нет возврата заложников которые нелегально задержаны на окупированой территории, нет доступа к международным гуманитарным организациям", - сообщил П.Порошенко.

По его словам, прямо сейчас Россия продолжает направлять российские войска, российские танки, артиллерию, российские ракетные войска через границу России и Украины.

Напомним, ОРДЛО и кураторы РФ продолжают попытки сорвать освобождение заложников.

Как сообщал УНН, "Нормандская четверка" обсудила обмен людей по формуле "всех на всех".