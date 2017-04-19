В.Путин продолжает нарушать все обещания - П.Порошенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37779 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101489 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154758 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115715 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116101 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112310 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104118 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107022 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103525 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153163 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В.Путин продолжает нарушать все обещания - П.Порошенко

В.Путин продолжает нарушать все обещания - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 16804 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений заявил, что он как участник минского процесса обогорював с президентом РФ Владимиром Путиным бесконечное количество обещаний, которые сегодня не выполняются российской стороной, передает корреспондент УНН.

"Россия нарушает тысячи обещаний сегодня. Я, как непосредственно участник минского процесса, множество раз встречался с Путиным, обсуждал с ним бесконечное количество обещаний. Но со стороны Путина ничего не произошло: нет эффективного прекращения огня, нет отвода тяжелого вооружения, нет возврата заложников которые нелегально задержаны на окупированой территории, нет доступа к международным гуманитарным организациям", - сообщил П.Порошенко.

По его словам, прямо сейчас Россия продолжает направлять российские войска, российские танки, артиллерию, российские ракетные войска через границу России и Украины.

Напомним, ОРДЛО и кураторы РФ продолжают попытки сорвать освобождение заложников.

Как сообщал УНН, "Нормандская четверка" обсудила обмен людей по формуле "всех на всех".

Украинские Национальные Новости

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