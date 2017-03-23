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В.Путін анонсував тотальне переозброєння збройних сил РФ

В.Путін анонсував тотальне переозброєння збройних сил РФ

Київ • УНН

 • 11771 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про масштабне переозброєння збройних сил РФ у найближчі роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

За словами В.Путіна, у пріоритетному порядку будуть оснащуватися новими озброєннями Стратегічні ядерні сили Росії, і до кінця до 2020 року цей показник складе до 90%.

"Ми будемо й надалі розвивати оборонний потенціал країни, оснащувати всі види і роди військ озброєнням і технікою нового покоління. В першу чергу це стосується стратегічних ядерних сил... До кінця 2020 року їх оснащеність сучасним озброєнням повинна перевищити 60%, а за окремими параметрами – 90%", - сказав В.Путін.

Також він заявив, що ударний потенціал високоточної зброї, яким оснащуються російські збройні сили, до 2021 року повинен зрости в чотири рази.

"Підвищиться і бойова міць сил загального призначення, які відіграють ключову роль у наземних операціях. Так, арсенали сухопутних військ поповнять сучасні танки на базі платформ "Армата" і "Курганець", а також самохідні артилерійські установки "Коаліція СВ", - зазначив російський президент.

Також, за його словами, «у війська надійдуть літаки нового покоління, які підвищать бойові можливості авіації в півтора рази, на флот надійдуть нові сучасні кораблі і підводні човни, оснащені високоточними крилатими ракетами».

Крім того, В.Путін пообіцяв, що поряд із комплексним переозброєнням армії і флоту надалі підвищуватиметься рівень бойової підготовки особового складу.

"У минулому році якість навчань і тренувань у військах збільшилася на 13%, розширюється практика раптових перевірок», – сказав він.

Як повідомляв УНН, у Криму розпочався завершальний етап великомасштабних командно-штабних планових навчань з бойовою стрільбою повітряно-десантних військ Росії, в яких також бере участь частина сил Чорноморського флоту РФ і 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ.

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