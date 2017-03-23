В.Путин анонсировал полное перевооружение вооруженных сил РФ

ukru
Эксклюзив
14:19 • 3758 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 45563 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 109801 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 103711 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 114647 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 126847 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144021 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132009 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122001 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 124931 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 129234 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 126779 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 87695 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 109195 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 12596 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 109802 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 155867 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 190534 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 198294 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130498 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139113 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144485 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143456 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147131 просмотра
Актуальное
В.Путин анонсировал полное перевооружение вооруженных сил РФ

В.Путин анонсировал полное перевооружение вооруженных сил РФ

Киев • УНН

 • 11770 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент России Владимир Путин заявил о масштабном перевооружении вооруженных сил РФ в ближайшие годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

 

По словам В.Путина, в приоритетном порядке будут оснащаться новыми вооружениями Стратегические ядерные силы России, и к концу 2020 года этот показатель составит до 90%.

"Мы будем и в дальнейшем развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь это касается стратегических ядерных сил ... К концу 2020 года их оснащенность современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам - 90%", - сказал В.Путин.

Также он заявил, что ударный потенциал высокоточного оружия, которым оснащаются российские вооруженные силы, к 2021 году должен вырасти в четыре раза.

"Повысится и боевая мощь сил общего назначения, играют ключевую роль в наземных операциях. Так, арсеналы сухопутных войск пополнят современные танки на базе платформ "Армата" и "Курганец", а также самоходные артиллерийские установки "Коалиция СВ", - отметил российский президент .

Также, по его словам, «в войска поступят самолеты нового поколения, которые повысят боевые возможности авиации в полтора раза, на флот поступят новые современные корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными крылатыми ракетами».

Кроме того, В.Путин пообещал, что наряду с комплексным перевооружением армии и флота в дальнейшем будет повышаться уровень боевой подготовки личного состава.

"В прошлом году качество учений и тренировок в войсках увеличилось на 13%, расширяется практика внезапных проверок», - сказал он.

Как сообщал УНН, в Крыму начался завершающий этап крупномасштабных командно-штабных плановых учений с боевой стрельбой воздушно-десантных войск России, в которых также участвует часть сил Черноморского флота РФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы