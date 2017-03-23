В.Путин анонсировал полное перевооружение вооруженных сил РФ

По словам В.Путина, в приоритетном порядке будут оснащаться новыми вооружениями Стратегические ядерные силы России, и к концу 2020 года этот показатель составит до 90%.

"Мы будем и в дальнейшем развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь это касается стратегических ядерных сил ... К концу 2020 года их оснащенность современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам - 90%", - сказал В.Путин.

Также он заявил, что ударный потенциал высокоточного оружия, которым оснащаются российские вооруженные силы, к 2021 году должен вырасти в четыре раза.



"Повысится и боевая мощь сил общего назначения, играют ключевую роль в наземных операциях. Так, арсеналы сухопутных войск пополнят современные танки на базе платформ "Армата" и "Курганец", а также самоходные артиллерийские установки "Коалиция СВ", - отметил российский президент .

Также, по его словам, «в войска поступят самолеты нового поколения, которые повысят боевые возможности авиации в полтора раза, на флот поступят новые современные корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными крылатыми ракетами».

Кроме того, В.Путин пообещал, что наряду с комплексным перевооружением армии и флота в дальнейшем будет повышаться уровень боевой подготовки личного состава.

"В прошлом году качество учений и тренировок в войсках увеличилось на 13%, расширяется практика внезапных проверок», - сказал он.

Как сообщал УНН, в Крыму начался завершающий этап крупномасштабных командно-штабных плановых учений с боевой стрельбой воздушно-десантных войск России, в которых также участвует часть сил Черноморского флота РФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.