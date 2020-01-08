В Полтавській психлікарні примусово утримували хворого

КИЇВ. 8 січня. УНН. В Полтавській обласній психіатричній лікарні №2 "Снітино" одного з хворих утримували без добровільної згоди, тоді як питання його примусової госпіталізації не розглядалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.