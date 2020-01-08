В Полтавській психлікарні примусово утримували хворого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Полтавській обласній психіатричній лікарні №2 "Снітино" одного з хворих утримували без добровільної згоди, тоді як питання його примусової госпіталізації не розглядалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
"Прокуратура перевірила діяльність комунального підприємства "Полтавська обласна психіатрична лікарня № 2 "Снітино" Полтавської обласної ради, що створена для надання спеціалізованої психіатричної допомоги населенню області. За результатами встановлені порушення матеріально-побутового, медико-санітарного забезпечення та іншого законодавства України. Так, один із хворих утримувався без добровільної згоди. Питання щодо його госпіталізації в примусовому порядку не розглядалося", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що на момент перевірки у лікарні перебували 130 хворих, при тому що загальна площа палат лікарні, призначена для лікування пацієнтів, – 582,1 м2 і становить майже 4,4 м2 на одного хворого, при нормі в 7 м2.
"Окрім цього, у лікарні порушується право осіб на приватність. У хворих відсутні приліжкові тумбочки та шафи. Речі пацієнтів зберігаються в окремому приміщенні, доступ до яких вони мають лише у супроводі медичного працівника", - додали у пресслужбі.
Повідомляється, що за результатами перевірки закладу зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі), а також внесено вказівку директору Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, що перебуває на розгляді.
Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві втік з психлікарні та обікрав будинок у Черкасах.