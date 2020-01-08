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В Полтавской психбольнице принудительно удерживали больного

В Полтавской психбольнице принудительно удерживали больного

Киев  •  УНН

 • 59578 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Полтавской областной психиатрической больнице №2 "Снитыно" одного из больных удерживали без добровольного согласия, тогда как вопрос о его принудительной госпитализации не рассматривался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

"Прокуратура проверила деятельность коммунального предприятия "Полтавская областная психиатрическая больница №2 "Снитыно" Полтавского областного совета, которая создана для оказания специализированной психиатрической помощи населению области. По результатам установлены нарушения материально-бытового, медико-санитарного обеспечения и другого законодательства Украины. Так, один из больных содержался без добровольного согласия. Вопрос о его госпитализации в принудительном порядке не рассматривался", - говорится в сообщении.

Также указано, что на момент проверки в больнице находились 130 больных, при том что общая площадь палат больницы, предназначена для лечения пациентов, - 582,1 м2 и составляет почти 4,4 м2 на одного больного, при норме в 7 м2.

"Кроме этого, в больнице нарушается право лиц на приватность. У больных отсутствуют прикроватные тумбочки и шкафы. Вещи пациентов хранятся в отдельном помещении, доступ к которым они имеют лишь в сопровождении медицинского работника", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что по результатам проверки заведения зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), а также внесено указание директору Департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации, которое находится на рассмотрении.

Напомним, подозреваемый в убийстве сбежал из психбольницы и обокрал дом в Черкассах.

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