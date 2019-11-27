Підозрюваний у вбивстві втік зі психлікарні та обікрав будинок у Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Черкаські патрульні затримали чоловіка, який втік із психіатричної лікарні та проник до чужого будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Черкаської області.
"У Черкасах невідомий чоловік проник до чужого будинку, де скоїв крадіжку речей господарів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на гарячому зловмисника застав власник будинку і одразу викликав патруль.
"Після того, як поліціянти встановили особисті дані чоловіка, з'ясувалося, що від 23 листопада його розшукувала поліція області, за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, який втік із спеціального закладу для психічнохворих, де проходив лікування. Затриманого патрульні поліцейські передали слідчим Черкаського відділу поліції", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві троє неповнолітніх вистрибнули з вікна психлікарні.