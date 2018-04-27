В Подільському суді тривають обшуки: столичний главк СБУ затримав двох працівників суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Головне управління Служби безпеки України в м.Києві і Київській області затримало заступника керівника апарату Подільського районного суду, а також одного з суддів. Про це УНН повідомили власні джерела в правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовника агентства, столичний главк зафіксував протиправну діяльність заступника керівника апарату і одного з суддів Подільського райсуду, а саме - отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів США за прийняття позитивного рішення по судовій справі.
В зв’язку з цим, на 3 поверсі будівлі суду вже кілька годин тривають обшуки. Операцію проводить столичне ГУ СБУ в Києві та Київській області спільно з НАБУ та САП.
Як повідомляв УНН, за словами співрозмовника агентства, на даний час у Подільському районному суді та за місцем проживання обох фігурантів справи проводяться санкціоновані обшуки.
Також, перевіряється інформація щодо причетності до вказаного злочину ще одного судді даного суду, у якої теж проводяться обшуки.