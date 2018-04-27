В Подольском суде продолжаются обыски: столичный главк СБУ задержал двух работников суда

По информации собеседника агентства, столичный главк зафиксировал противоправную деятельность заместителя руководителя аппарата и одного из судей Подольского райсуда, а именно - получение взятки в размере 10 тыс. долларов США за принятие положительного решения по судебному делу.



В связи с этим, на 3 этаже здания суда уже несколько часов продолжаются обыски. Операцию проводит столичное ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с НАБУ и САП.



Как сообщал УНН, по словам собеседника агенства, в настоящее время в Подольском районном суде и по месту жительства обоих фигурантов дела проводятся санкционированные обыски.

Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски.