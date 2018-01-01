В останній день 2017 року держкордон перетнуло майже 180 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Повідомляється, що у Новорічну ніч співробітники Державної прикордонної служби України надійно забезпечували охорону державного кордону та належні умови в пунктах пропуску для подорожуючих. Напередодні прикордонники посилили заходи безпеки. Для цього додатково були залучені 1,5 тисячі прикордонних нарядів, а це загалом близько 5 тисяч прикордонників.
"Загалом протягом минулої доби прикордонники оформили майже 180 тисяч осіб та близько 40 тисяч транспортних засобів", - наголосили у ДПСУ.
Нагадаємо, почала діяти обов’язкова фіксація біометричних даних для росіян, які перетинають кордон з Україною.