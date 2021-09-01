В ОПОРі розповіли, як проходитиме виборчий процес у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів у Харкові. Про це повідомляє прес-служба громадської мережі “ОПОРА”, передає УНН.
На позачергових виборах, які відбудуться 31 жовтня, обиратимуть депутатів міських рад, сільських, селищних, міських голів, депутатів сільських, селищних, міських рад та Харківського міського голову.
Виборчий процес розпочинається 11 вересня 2021.
Деталі
“До цього дня включно місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування мають відвести місця та обладнати стенди, дошки оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації”, — йдеться у повідомленні.
Заяви про зміну виборчої адреси виборці можуть подати до органу ведення Державного реєстру до 16 вересня включно.
Процес висування кандидатів на посаду міського голови від місцевих організації партій та від громадян шляхом самовисування триватиме з 21 до 30 вересня включно.
Крім того, до 30 вересня включно триватиме подання документів до територіальної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів на посаду міського голови. Останні мають право внести до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Зробити це можна до 6 жовтня включно.
“До 13 жовтня включно ТВК має затвердити текст виборчого бюлетеня та встановити ступінь його захисту”, — йдеться у повідомленні.
Голосування з виборів Харківського міського голови відбудеться 31 жовтня 2021 року з 8:00 до 20:00.
Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.
Ознайомитися детальніше з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів у Харкові можна тут.
В контексті
У кінці жовтня в Харкові відбудуться вибори мера. Ймовірними кандидатами називають Михайла Добкіна, Ігоря Терехова, Аліну Мустафаєву і Юлію Світличну. За прогнозами політологів, жоден кандидат не пройде в один тур, а в другому турі цілком ймовірно будуть змагатися Добкін і Терехов.