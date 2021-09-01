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В ОПОРе рассказали, как будет проходить избирательный процесс в Харькове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети “ОПОРА”, передает УНН.

На внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября, будут выбирать депутатов городских советов, сельских, поселковых, городских голов, депутатов сельских, поселковых, городских советов и Харьковского городского голову.

Избирательный процесс начинается 11 сентября 2021 года.

Детали

“До этого дня включительно местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления отвести места и оборудовать стенды, доски объявлений для размещения материалов предвыборной агитации”, — говорится в сообщении.

Заявления об изменении избирательного адреса избиратели могут подать в орган ведения Государственного реестра до 16 сентября включительно.

Процесс выдвижения кандидатов на должность городского головы от местных организации партий и от граждан путем самовыдвижения продлится с 21 по 30 сентября включительно.

Кроме того, до 30 сентября включительно продлится подачи документов в территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов на должность городского головы. Последние имеют право внести в территориальную избирательную комиссию представления по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий. Сделать это можно до 6 октября включительно.

“До 13 октября включительно ТИК утвердить текст избирательного бюллетеня и установить степень его защиты”, — говорится в сообщении.

Голосование по выборам Харьковского городского головы состоится 31 октября 2021 года с 8:00 до 20:00.

Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

Ознакомиться подробнее с календарным планом основных организацийних мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Харькове можно здесь.

В контексте

В конце октября в Харькове состоятся выборы мэра. Вероятными кандидатами называют Михаила Добкина, Игоря Терехова, Алину Мустафаеву и Юлию Светличную. По прогнозам политологов, ни один кандидат не пройдет в один тур, а во втором туре вполне вероятно будут соревноваться Добкин и Терехов.

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