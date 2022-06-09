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В ОП закликали Захід окреслити чітку червону лінію для кремля

В ОП закликали Захід окреслити чітку червону лінію для кремля

Київ • УНН

 • 160968 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Захід повинен окреслити чітку червону лінію для кремля, який вже націлився зробити окуповані українські території своїм «федеральним округом». Про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

Деталі

Так, зауважує радник глави ОПУ, російське видання Meduza з посиланням на джерела в адміністрації президента рф повідомляє про плани кремля щодо анексії Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей і створення з них якогось «єдиного федерального округу».

Місцеві колаборанти заявляють про «підготовку до референдуму». А російський президент «порівнює себе з Петром І, говорячи про розширення росії за рахунок земель інших країн».

Цитата

«Навіть публічні натяки на анексію мають отримати негайну реакцію. Будь-яка спроба «легалізувати» окуповані території має не просто отримати жорстку санкційну відповідь. Захід повинен окреслити чітку червону лінію, щоб у кремлі добре розуміли ціну кожного наступного кривавого кроку», - наголосив у цьому контексті Подоляк.

«Анексія Криму, війна на сході України та повномасштабне вторгнення стали можливими лише з однієї причини: російська влада була впевненою, що це зійде їм з рук. Як наслідок – світова криза та загроза голоду. Час окреслити чітку червону лінію», - пише він.

Та додає, що для України будь-які спроби «легалізувати» награбоване та повісити російський триколор не змінять абсолютного нічого.

«Херсон і Запоріжжя залишаться Україною. Ми будемо жорстко звільняти свої території, які б назви їм не вигадували z-окупанти. Для міжнародної спільноти Херсонська та Запорізька області залишаться територією України. Зокрема в питанні застосування західної зброї для звільнення українських земель. Якщо коротко: всю z-нечисть виженемо», - додав чиновник.

Нагадаємо

Раніше сьогодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у разі успіху на Херсонщині російські окупанти готуватимуться до захоплення Миколаєва та наступу на Одесу.

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