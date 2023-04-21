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В ОП відреагували на вибух у бєлгороді: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе

Київ • УНН

 • 466045 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У гонитві за знищенням України росія може знищити себе. «Шлєпками і хлопками». Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію у бєлгороді, передає УНН.

Цитата

«Цієї ночі в бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе. «Шлєпками і хлопками». Не можна допустити, щоб об’єднані сили України і союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії», - написав Подоляк у Twitter.

Доповнення

20 квітня пізно у ввечері у бєлгороді прогримів сильний вибух.

Згодом стало відомо, що причиною вибуху у російському бєлгороді була російська авіабомба.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи, заявив, що російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації.

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