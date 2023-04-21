В ОП відреагували на вибух у бєлгороді: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У гонитві за знищенням України росія може знищити себе. «Шлєпками і хлопками». Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію у бєлгороді, передає УНН.
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«Цієї ночі в бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням України росія може знищити себе. «Шлєпками і хлопками». Не можна допустити, щоб об’єднані сили України і союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії», - написав Подоляк у Twitter.
Доповнення
20 квітня пізно у ввечері у бєлгороді прогримів сильний вибух.
Згодом стало відомо, що причиною вибуху у російському бєлгороді була російська авіабомба.
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи, заявив, що російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації.