В ООН заявили про відсутність статистики COVID-19 серед ув'язнених на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму немає достовірних даних про випадки COVID-19 у місцях тримання під вартою. Про це заявила голова моніторингової місії ООН Матильда Богнер, інформує УНН.
“На території, що контролюється самопроголошеною “Донецькою народною республікою” і самопроголошеною “Луганською народною республікою” і в Криму немає достовірних даних про випадки COVID-19 у місцях тримання під вартою. Про те, у ВКПЛ (Всеукраїнська комісія з прав людини - ред.) отримали інформацію про те, що особи, які тримаються під вартою не мають достатніх засобів індивідуального захисту й доступу до адекватної охорони здоровя. Всім особам, які тримаються під вартою необхідно забезпечити тестування й надати медичну допомогу. Слід ухвалити програми дострокового звільнення й віддати пріоритет особам літнього віку або тим, хто особливо вразливий до COVID-19”, - заявила Богнер.
Також голова місії відзначила, що положення осіб у місцях тримання під вартою залишається особливо небезпечним.
“Через те, що багато місць тримання під вартою переповнені й не в змозі повною мірою вживати превентивні заходи, як от фізичне дистанціювання й надання засобів індивідуального захисту”, - повідомила представниця ООН.
Богнер додала, що й на підконтрольній території України теж є проблеми в боротьбі з поширенням COVID-19 у місцях позбавлення волі.
“На території, яка контролюється урядом (України — ред.) ми занепокоєні тим, що кількість випадків захворювання (на COVID-19 – ред.) серед працівників пенітенціарних установ зростала експоненційно з жовтня по листопад, оскільки це створює ризик інфікування для затриманих та ув'язнених”, - відзначила Богнер.
Нагадаємо, що за словами політичного оглядача Геннадія Дубова, тюрми, як заклади закритого типу, мають підвищений ризик перетворитись на вогнища COVID-19 із високою смертністю. Відтак, міністр юстиції Денис Малюська повинен ініціювати масове тестування на COVID-19 серед ув'язнених.
Раніше Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.