В ООН заявили про відсутність статистики COVID-19 серед ув'язнених на окупованих територіях України

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 132982 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 90798 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 88066 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 96471 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 117371 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 133738 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 217776 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215471 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186075 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175709 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 94911 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 39311 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 36199 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 137330 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 33461 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 132952 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 138106 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 270547 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 295255 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 378652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 34023 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 25638 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 36711 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 39797 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 123956 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

В ООН заявили про відсутність статистики COVID-19 серед ув'язнених на окупованих територіях України

Київ • УНН

 • 13604 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму немає достовірних даних про випадки COVID-19 у місцях тримання під вартою. Про це заявила голова моніторингової місії ООН Матильда Богнер, інформує УНН.

В ООН заявили про відсутність статистики COVID-19 серед ув'язнених на окупованих територіях України

“На території, що контролюється самопроголошеною “Донецькою народною республікою” і самопроголошеною “Луганською народною республікою” і в Криму немає достовірних даних про випадки COVID-19 у місцях тримання під вартою. Про те, у ВКПЛ (Всеукраїнська комісія з прав людини - ред.) отримали інформацію про те, що особи, які тримаються під вартою не мають достатніх засобів індивідуального захисту й доступу до адекватної охорони здоровя. Всім особам, які тримаються під вартою необхідно забезпечити тестування й надати медичну допомогу. Слід ухвалити програми дострокового звільнення й віддати пріоритет особам літнього віку або тим, хто особливо вразливий до COVID-19”, - заявила Богнер.

Також голова місії відзначила, що положення осіб у місцях тримання під вартою залишається особливо небезпечним.

“Через те, що багато місць тримання під вартою переповнені й не в змозі повною мірою вживати превентивні заходи, як от фізичне дистанціювання й надання засобів індивідуального захисту”, - повідомила представниця ООН.

Богнер додала, що й на підконтрольній території України теж є проблеми в боротьбі з поширенням COVID-19 у місцях позбавлення волі.

“На території, яка контролюється урядом (України — ред.) ми занепокоєні тим, що кількість випадків захворювання (на COVID-19 – ред.) серед працівників пенітенціарних установ зростала експоненційно з жовтня по листопад, оскільки це створює ризик інфікування для затриманих та ув'язнених”, - відзначила Богнер.

Нагадаємо, що за словами політичного оглядача Геннадія Дубова, тюрми, як заклади закритого типу, мають підвищений ризик перетворитись на вогнища COVID-19 із високою смертністю. Відтак, міністр юстиції Денис Малюська повинен ініціювати масове тестування на COVID-19 серед ув'язнених.

Раніше Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65