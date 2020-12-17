В ООН заявили об отсутствии статистики COVID-19 среди заключенных на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма нет достоверных данных о случаях COVID-19 в местах содержания под стражей. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер, информирует УНН.
"На территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" и самопровозглашенной "Луганской народной республикой" и в Крыму нет достоверных данных о случаях COVID-19 в местах содержания под стражей. Но, в ВКПЧ (Всеукраинская комиссия по правам человека - ред.) получили информацию о том, что лица, содержащиеся под стражей не имеют достаточных средств индивидуальной защиты и доступа к адекватному здравоохранению. Всем лицам, содержащимся под стражей необходимо обеспечить тестирование и оказать медицинскую помощь. Следует принять программы досрочного освобождения и отдать приоритет лицам пожилого возраста или тем, кто особенно чувствителен к COVID-19", - заявила Богнер.
Также глава миссии отметила, что положение лиц в местах содержания под стражей остается особенно опасным.
"Так что многие места содержания под стражей переполнены и не в состоянии в полной мере принимать превентивные меры, такие как физическое дистанцирование и предоставление средств индивидуальной защиты", - сообщила представитель ООН.
Богнер добавила, что и на подконтрольной территории Украины тоже есть проблемы в борьбе с распространением COVID-19 в местах лишения свободы.
"На территории, контролируемой правительством (Украины - ред.) мы обеспокоены тем, что количество случаев заболевания (на COVID-19 - ред.) среди работников пенитенциарных учреждений росло экспоненциально с октября по ноябрь, поскольку это создает риск инфицирования для задержанных и заключенных", - отметила Богнер.
Напомним, что по словам политического обозревателя Геннадия Дубова, тюрьмы, как учреждения закрытого типа, имеют повышенный риск превратиться в очаги COVID-19 с высокой смертностью. Следовательно, министр юстиции Денис Малюська должен инициировать массовое тестирование на COVID-19 среди заключенных.
Ранее Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым из-за катастрофической ситуации с COVID-19.