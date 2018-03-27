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В ООН закликали уряд покращити доступ українських переселенців до пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Помічник Верховного комісара Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) закликав покращити доступ до пенсій українським переселенцям та забезпечити дотримання інших прав, передає УНН з посиланням на повідомлення UNHCR.

“Завершуючи свій тижневий візит до України, помічник Верховного комісара з питань операцій Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) Джордж Окот-Оббо закликав посилити заходи, спрямовані на подолання тяжкого становища людей, що постраждали від конфлікту на сході України. Окот-Оббо наголосив на необхідності забезпечити права таких людей, у тому числі їх доступ до пенсій та свободу пересування”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку конфлікту у 2014 році щоб отримати свої пенсії та соціальні виплати люди, що мешкають на непідконтрольних уряду територіях, повинні зареєструватися як внутрішньо переміщені особи (ВПО) та регулярно проходити процедури верифікації. Це передбачає постійні поїздки через один із всього лише п’яти контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) через лінію розмежування. Такі умови особливо виснажливі для людей старшого віку та людей із інвалідністю.

“Ці люди травмовані двічі. По-перше, вони живуть в умовах активного конфлікту. По-друге, вони змушені виконувати обтяжливі вимоги та процедури, які надзвичайно ускладнюють отримання їх законних пенсій та соціальних виплат,інакше вони ризикують втратити їх”, — зауважив Джордж Окот-Оббо.

Нагадаємо, Пенсійний фонд спростив обслуговування українців, що проживають на Донбасі, відкривши на лінії розмежування агентський пункт з надання послуг пенсійного забезпечення.

Раніше повідомлялось, що внутрішньо переміщеним особам в Україні надається щомісячна адреса допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, держава гарантує переселенцям виплату соціальної допомоги та пенсій. Також, планується розширити права переселенців щодо взяття на соціальний квартирний облік.

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