В ООН стурбовані “катуваннями” протестувальників у Білорусі

23 травня редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий білоруськими правоохоронними органами після екстреної посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега.
На інцидент миттєво відреагували європейські країни. Наслідками для Білорусі стали санкції і заборона на польоти в повітряному просторі республіки. Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
У Білорусі Протасевич звинувачується за кількома статтями, в тому числі в організації масових заворушень. Telegram-канал NEXTA визнаний білоруською владою екстремістським.
У червні Протасевич і Сапега уклали досудову угоду зі слідством і були переведені під домашній арешт.