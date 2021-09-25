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В ООН стурбовані “катуваннями” протестувальників у Білорусі

В ООН стурбовані “катуваннями” протестувальників у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Верховний Комісар ООН з прав людини Мішель Башелет заявила в п’ятницю, що її тривожать повідомлення про “масові та систематичні катування” протестувальників у Білорусі. Про це УНН інформують у пресслужбі ООН.

Деталі

Вона підкреслила, що досі тривають поліцейські рейди проти груп громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також арешти та кримінальне переслідування активістів та журналістів з політичних мотивів.

Вважається, що понад 650 осіб перебувають у в’язниці через їх думку, включаючи голову відомої правозахисної групи “Вясна”. Пані Бачелет зазначила, що основною метою білоруської влади було придушення критики та інакомислення щодо урядової політики, а не будь-який захист закону про права людини.

Відповідаючи на заяви Ради, Білорусь заявила, що її уряд відновив порядок у країні і “люди працювали і вели своє нормальне життя”.

Додатково

23 травня редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий білоруськими правоохоронними органами після екстреної посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега.

На інцидент миттєво відреагували європейські країни. Наслідками для Білорусі стали санкції і заборона на польоти в повітряному просторі республіки. Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У Білорусі Протасевич звинувачується за кількома статтями, в тому числі в організації масових заворушень. Telegram-канал NEXTA визнаний білоруською владою екстремістським.

У червні Протасевич і Сапега уклали досудову угоду зі слідством і були переведені під домашній арешт.

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