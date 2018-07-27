В ООН повідомили про брак коштів

“Як ви знаєте, генеральний секретар (Антоніу Гуттеріш — прим.) написав співробітниками і членам організації про свою стурбованість тривожною фінансовою ситуацією, в якій знаходиться організація”, — сказав він. Дюжаррік зазначив, що причиною цього є пізні внески, а також ті, які ще не були сплачені до бюджету ООН.

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“Ми часто, особливо в цю пору року отримуємо недостатньо коштів, але в порівнянні зі ситуацією, яка була в минулому році, ми ніколи не отримували так мало в цей час”, — розповів представник генсека. Він додав, що, в ООН починають закінчуватися гроші. У цьому зв’язку генеральний секретар попросив держав-членів ООН платити внески вчасно і в повній мірі, сказав Дюжаррік. Крім того, зазначив він, Гуттеріш розповів співробітникам і членам організації, що вирішується питання, як урізати витрати, які йдуть не на зарплату, щоб “вирішити ситуацію”. Представник Генсека зазначив, що мова йде не про скорочення.

Нагадаємо, в червні джерела Reuters у Вашингтоні повідомляли, що США вирішили скоротити фінансування Управління ООН по боротьбі з тероризмом, очолюваного колишнім російським дипломатом та заступником генерального секретаря Володимиром Воронковим. Крім того, американська влада ухвалила рішення знизити рівень своєї присутності на заходах, які проводить даний підрозділ Організації Об’єднаних Націй. На Управління ООН по боротьбі з тероризмом, розповів співрозмовник агентства, спочатку планувалося виділити 2 млн доларів, але потім ці гроші вирішили направити на підтримку реформи ООН.