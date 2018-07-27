В ООН сообщили о нехватке средств

“Как вы знаете, генеральный секретарь (Антониу Гуттериш — прим.) написал сотрудниками и членам организации о своей обеспокоенности тревожной финансовой ситуацией, в которой находится организация”, — сказал он. Дюжаррик отметил, что причиной этого является поздние взносы, а также те, которые еще не были уплачены в бюджет ООН.

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“Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время”, — рассказал представитель генсека. Он добавил, что, в ООН начинают заканчиваться деньги. В этой связи генеральный секретарь попросил государства ООН платить взносы вовремя и в полной мере, сказал Дюжаррик. Кроме того, отметил он, Гуттериш рассказал сотрудникам и членам организации, что решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату, чтобы «решить ситуацию». Представитель Генсека отметил, что речь идет не о сокращениях.

Напомним, в июне источники Reuters в Вашингтоне сообщали, что США решили сократить финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом, возглавляемого бывшим российским дипломатом и заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым. Кроме того, американские власти приняли решение снизить уровень своего присутствия на мероприятиях, которые проводит данное подразделение Организации Объединенных Наций. На Управление ООН по борьбе с терроризмом, рассказал собеседник агентства, первоначально планировалось выделить 2 млн долларов, но затем эти деньги решили направить на поддержку реформы ООН.