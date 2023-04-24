В окупованому Севастополі затримали ймовірних "українських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ймовірних "українських диверсантів" затримали в окупованому Севастополі, які нібито намагались зняти на відео водні загородження бухти Чорноморського флоту, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
Цитата
"Ймовірних українських диверсантів затримали у Севастополі — при спробі зняти на відео водні загородження бухти Чорноморського флоту. Саме їх за кілька годин безуспішно атакували ЗСУ", - йдеться у повідомленні Mash.
За інформацією Telegram-каналу, хлопці спробували видати себе за екіпаж цивільної яхти "Фортуна" і "підозріло близько підібралися до фортифікаційних споруд чф і підозріло почали фіксувати бонові загородження на відео. Чим і привернули увагу моряків-чорноморців".
Mash додає, що "Фортуну" пришвартували у Севастополі, екіпаж затримали.
"А за кілька годин об'єкт їхньої зйомки атакували ЗСУ — за допомогою трьох безпілотних катерів із вибухівкою. З цього моменту запитань до мандрівників виникло ще більше", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф посилила захист бухти в Севастополі ешелонами оборони та катерами - ЗМІ
Доповнення
У тимчасово окупованому місті Севастополь вночі пролунали вибухи. Призначений росії так званий "губернатор" Севастополя михайло развозжаєв повідомив, що чорноморський флот росії "відбиває атаку надводних безпілотників".
Спікер Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення російських окупантів про атаку "надводних безпілотників" у Севастополі, заявив, що подібні цілі важко збивати.