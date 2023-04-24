В оккупированном Севастополе задержали вероятных "украинских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вероятные "украинские диверсанты" были задержаны в оккупированном Севастополе, которые якобы пытались снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
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"Вероятных украинских диверсантов задержали в Севастополе - при попытке снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота. Именно их за несколько часов безуспешно атаковали ВСУ", - говорится в сообщении Mash.
По информации Telegram-канала, ребята попытались выдать себя за экипаж гражданской яхты "Фортуна" и "подозрительно близко подобрались к фортификационным сооружениям ЧФ и подозрительно начали фиксировать боновые заграждения на видео. Чем и привлекли внимание моряков-черноморцев".
Mash добавляет, что "Фортуну" пришвартовали в Севастополе, экипаж был задержан.
"А через несколько часов объект их съемки атаковали ВСУ — с помощью трех беспилотных катеров со взрывчаткой. С этого момента вопросов к путешественникам возникло еще больше", - говорится в сообщении.
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Дополнение
Во временно оккупированном городе Севастополь ночью раздались взрывы. Назначенный россии так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев сообщил, что черноморский флот россии "отбивает атаку надводных беспилотников".
Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских окупантов об атаке "надводных беспилотников" в Севастополе, заявил, что подобные цели трудно сбивать.