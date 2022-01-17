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В окупованому Криму виявили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон

В окупованому Криму виявили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон

Київ • УНН

 • 14762 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У тимчасово окупованому Криму підвердили перший випадок штаму Омікрон. Про це повідомив підконтрольний "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов під час наради, передає УНН.

Цитата

“У Криму зареєстрували перший випадок штаму „Омікрон“. Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв’язку з цим нами вжито запобіжні заходи організаційного характеру”, — заявив він.

Деталі

За словами Аксьонова, окупаційною владою було “ухвалено рішення” заборонити проведення масових заходів.

Нагадаємо

Згідно з ранніми дослідженнями, при варіанті “Омікрон” менш ймовірне тяжке захворювання, ніж при попередньому “Дельта”-варіанті. “Омікрон” поширюється легше, ніж інші штами коронавірусу, і вже став домінуючим у багатьох країнах. Ним легше заразитися також тим, хто був вакцинований або раніше хворів попередніми варіантами вірусу.

Експерти вважають, що на сьогодні з’являється все більше доказів того, що новий варіант коронавірусу “Омікрон” вражає верхні дихальні шляхи, викликаючи легші симптоми, ніж попередні варіанти. При цьому сьогодні необхідні додаткові дослідження, щоб довести це.

Дані ВООЗ показують, що варіант, вперше виявлений у листопаді, швидко поширився та був помічений як мінімум у 128 країнах. Однак, хоча кількість випадків захворювання зросла до рекордного рівня, показники госпіталізації та смертності часто нижчі, ніж на інших етапах пандемії.

Але у ВООЗ заявили, що варіант коронавірусу “Омікрон”, хоч і виглядає менш серйозним у порівнянні з “Дельтою”, не належить до категорії “легких”.

При цьому голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейєсус вважає, що пандемія коронавірусу має завершитися в 2022 році.

Українські Національні Новини

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