В окупованому Криму пошкоджено готель після "атаки безпілотників та ракет" - ЗМІ

Цитата

«В Армянську в анексованому Криму ППО рф 25 листопада збила 5 безпілотників та 3 ракети РСЗВ. За даними ASTRA, пошкодження зазнала будівля готелю за адресою Кирилліна, 4. Постраждалих немає», - йдеться у повідомлення.

Доповнення

Голова окупаційної адміністрації росії в анексованому місті Армянськ Василь Теліженко повідомляв, що в Армянську на півночі Криму вночі нібито спрацювала система ППО.

22 листопада гайуляйтер окупованого Севастополя Михайло розвозжав в Telegram заявляв, що безпілотники намагалися атакувати Балаклавську ТЕС. Два БПЛА, за його словами, нібито збиті.