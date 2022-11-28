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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В окупованому Криму пошкоджено готель після "атаки безпілотників та ракет" - ЗМІ

В окупованому Криму пошкоджено готель після "атаки безпілотників та ракет" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1053522 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Армянську у тимчасово окупованому Криму після нічної «атаки безпілотників і ракет» 25 листопада пошкодження зазнала будівля готелю. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, передає УНН.

Цитата

«В Армянську в анексованому Криму ППО рф 25 листопада збила 5 безпілотників та 3 ракети РСЗВ. За даними ASTRA, пошкодження зазнала будівля готелю за адресою Кирилліна, 4. Постраждалих немає», - йдеться у повідомлення.

Доповнення

Голова окупаційної адміністрації росії в анексованому місті Армянськ Василь Теліженко повідомляв, що в Армянську на півночі Криму вночі нібито спрацювала система ППО.

22 листопада гайуляйтер окупованого Севастополя Михайло розвозжав в Telegram заявляв, що безпілотники намагалися атакувати Балаклавську ТЕС. Два БПЛА, за його словами, нібито збиті.

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