Гауляйтер Севастополя заявил, что беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС

Детали

По его словам, украинцы якобы снова пытались атаковать Балаклавскую ТЭС.

Гауляйтер решил даже провести параллели с подорвом ЛЭП в Херсонской области, который 7 лет назад вызвал блэкаут в Крыму.

"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших также нет.

Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - резюмировал развозжаев.

Ранее

В Крыму сегодня "громко". Telegram-каналы сообщают взрывы в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. оккупанты уверяют, что "работало ПВО".