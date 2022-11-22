Гауляйтер Севастополя заявил, что беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Гайуляйтер оккупированного Севастополя михаил развозжаев в Telegram заявил, что беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС. Два БПЛА, по его словам, якобы сбиты, передает УНН.
Детали
По его словам, украинцы якобы снова пытались атаковать Балаклавскую ТЭС.
Гауляйтер решил даже провести параллели с подорвом ЛЭП в Херсонской области, который 7 лет назад вызвал блэкаут в Крыму.
"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших также нет.
Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - резюмировал развозжаев.
Ранее
В Крыму сегодня "громко". Telegram-каналы сообщают взрывы в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. оккупанты уверяют, что "работало ПВО".