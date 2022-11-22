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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Гауляйтер Севастополя заявив, що безпілотники намагались атакувати Балаклавську ТЕС

Гауляйтер Севастополя заявив, що безпілотники намагались атакувати Балаклавську ТЕС

Київ • УНН

 • 395143 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Гайуляйтер окупованого Севастополя михайло развозжаєв у Telegram заявив, що безпілотники намагались атакувати Балаклавську ТЕС. Два БПЛА, за його словами, нібито збиті, передає УНН.

Деталі

За його словами, українці нібито знову намагалися атакувати Балаклавську ТЕС.

Гауляйтер вирішив навіть провести паралелі із підірвом ЛЕП у Херсонській області, який 7 років тому спричинив блекаут у Криму. 

"Над акваторією наш флот відбив сьогодні також атаки трьох БПЛА. Екстрені служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень громадянської інфраструктури, постраждалих також немає.

Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - резюмував развозжаєв.

Раніше

У Криму сьогодні "гучно". Telegram-канали повідомляють вибухи в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Окупанти запевняють, що "працювало ППО".

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