Гауляйтер Севастополя заявив, що безпілотники намагались атакувати Балаклавську ТЕС

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За його словами, українці нібито знову намагалися атакувати Балаклавську ТЕС.

Гауляйтер вирішив навіть провести паралелі із підірвом ЛЕП у Херсонській області, який 7 років тому спричинив блекаут у Криму.

"Над акваторією наш флот відбив сьогодні також атаки трьох БПЛА. Екстрені служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень громадянської інфраструктури, постраждалих також немає.

Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - резюмував развозжаєв.

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У Криму сьогодні "гучно". Telegram-канали повідомляють вибухи в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Окупанти запевняють, що "працювало ППО".