Гауляйтер Севастополя заявив, що безпілотники намагались атакувати Балаклавську ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Гайуляйтер окупованого Севастополя михайло развозжаєв у Telegram заявив, що безпілотники намагались атакувати Балаклавську ТЕС. Два БПЛА, за його словами, нібито збиті, передає УНН.
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За його словами, українці нібито знову намагалися атакувати Балаклавську ТЕС.
Гауляйтер вирішив навіть провести паралелі із підірвом ЛЕП у Херсонській області, який 7 років тому спричинив блекаут у Криму.
"Над акваторією наш флот відбив сьогодні також атаки трьох БПЛА. Екстрені служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень громадянської інфраструктури, постраждалих також немає.
Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - резюмував развозжаєв.
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У Криму сьогодні "гучно". Telegram-канали повідомляють вибухи в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Окупанти запевняють, що "працювало ППО".