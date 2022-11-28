В оккупированном Крыму повреждена гостиница после "атаки беспилотников и ракет" - СМИ

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«В Армянске в аннексированном Крыму ПВО РФ 25 ноября сбила 5 беспилотников и 3 ракеты РСЗО. По данным ASTRA, повреждения получило здание гостиницы по адресу Кириллина, 4. Пострадавших нет», - говориться в сообщение.

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Председатель оккупационной администрации рф в аннексированном городе Армянск Василий Телиженко сообщал, что в Армянске на севере Крыма ночью якобы сработала система ПВО.

22 ноября гайуляйтер оккупированного Севастополя михаил развозжаев в Telegram заявлял, что беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС. Два БПЛА, по его словам, якобы сбиты.