В оккупированном Крыму повреждена гостиница после "атаки беспилотников и ракет" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Армянске во временно оккупированном Крыму после ночной «атаки беспилотников и ракет» 25 ноября, повреждения получило здание гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает УНН.
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«В Армянске в аннексированном Крыму ПВО РФ 25 ноября сбила 5 беспилотников и 3 ракеты РСЗО. По данным ASTRA, повреждения получило здание гостиницы по адресу Кириллина, 4. Пострадавших нет», - говориться в сообщение.
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Председатель оккупационной администрации рф в аннексированном городе Армянск Василий Телиженко сообщал, что в Армянске на севере Крыма ночью якобы сработала система ПВО.
22 ноября гайуляйтер оккупированного Севастополя михаил развозжаев в Telegram заявлял, что беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС. Два БПЛА, по его словам, якобы сбиты.