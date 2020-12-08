В окупованому Криму оголосили війну "тотальним втратам води"

"Наступний рік стане для всіх нас роком боротьби за водну автономію республіки. В останні роки ми вже отримали таку автономію в енергетичній сфері, впоралися з транспортною блокадою. Поточний рік виявився найпосушливішим за останні 150 років – з моменту, коли в Криму стали проводитися відповідні спостереження", – йдеться у повідомленні.

Константінов стверджує, що в умовах водного дефіциту в Криму "неприпустима безгосподарність і марнотратство" у використанні водних ресурсів.

"Ми повинні оголосити тотальну війну втратам води у мережах, істотно прискорити реконструкцію мереж водопостачання у сільських населених пунктах (зношеність 80-90%). Нам слід інтенсифікувати роботу серед населення, спрямовану на різке підвищення культури водоспоживання. Давайте спробуємо сформувати таку ситуацію, коли жодної краплі води не витрачається даремно", – підкреслив він.

Зазначається, що за повідомленнями, в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося води на вісім днів. 2 листопада повідомлялося, що великих запасів води навколо Сімферополя для поповнення вододефіциту немає, тому влада "готова до найгіршого". Графік подачі води населенню, за прогнозами "російського глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова, збережеться ще мінімум на рік.

Довідка УНН: Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло річки Дніпро з півостровом. Після окупації території Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинилися.

Як повідомлялося раніше в УНН, воду в окупованому РФ Севастополі готуються перекачати з штучного озера. При цьому, експерти зазначають, що рівень води у водоймищах окупованого Криму продовжує падати.

Також нагадаємо, у Мінреінтеграції заявили, що Україна не веде перемовин з Росією щодо води в Крим на жодному рівні.