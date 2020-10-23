Україна не веде перемовин з Росією щодо води в Крим на жодному рівні - Мінреінтеграції

“Потреби Криму з точки зору водозабезпечення абсолютно спроможні забезпечувати (Росія — ред.) власними силами. Ніякого постачання води до повної деоккупації в Крим з боку України не буде. Жодних перемовин ми не ведемо на цю тему ні офіційно, ані неофіційно, ніяк”, — сказав Резніков.

Він ще раз наголосив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант, у данному це випадку Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Україна не постачатиме воду для розвитку російського ВПК в окупованому Криму.