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Україна не веде перемовин з Росією щодо води в Крим на жодному рівні - Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україні не веде жодних перемовин з Російською Федерацією щодо постачання води до тимчасово окупованого Криму. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

“Потреби Криму з точки зору водозабезпечення абсолютно спроможні забезпечувати (Росія — ред.) власними силами. Ніякого постачання води до повної деоккупації в Крим з боку України не буде. Жодних перемовин ми не ведемо на цю тему ні офіційно, ані неофіційно, ніяк”, — сказав Резніков.

Він ще раз наголосив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант, у данному це випадку Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Україна не постачатиме воду для розвитку російського ВПК в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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