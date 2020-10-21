Україна не постачатиме воду для розвитку російського ВПК в окупованому Криму – Джапарова

“...перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова спростувала усі звинувачення на адресу України з боку Росії у водній блокаді Криму і наголосила на повній відповідальності РФ як держави-окупанта за водопостачання на півострові відповідно до міжнародного гуманітарного права”, — йдеться в повідомленні.

Джапарова зазначила, що Росія штучно політизує питання води, перекладаючи свою відповідальність на Україну.

“Україна не перекривала жодних природних водотоків чи річок, через які вода потрапляє в Крим, лише призупинила ту штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова. Це ціна окупації, яка лише буде зростати, та, напевно те, про що Росія мала думати перш, ніж наважуватись на злочин окупації української території”, — наголосила перша заступниця міністра.

За її словами, підвищений попит на воду в Криму пояснюється неправомірними діями РФ, яка мілітаризує півострів та штучно змінює демографічний склад його населення у порушення норм міжнародного права.

“Україна не буде задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у водних ресурсах. Власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки”, — підкреслила Джапарова.

Джапарова також відзначила, що у своїх закидах у бік України Росія апелює до захисту прав людини. Водночас, всесвітньо відомим фактом є те, що Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та права людини на тимчасово окупованому півострові, що відображено у відповідних щорічних резолюціях ГА ООН, а також у спеціальних доповідях Генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в АРК та м. Севастопіль.

Нагадаємо, цього тижня у МЗС РФ повідомили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що на переговорах із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич обговорив ситуацію із водопостачанням в незаконно окупований Крим.