Украина не ведет переговоров с Россией относительно воды в Крым ни на одном уровне - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией по поставкам воды во временно оккупированный Крым. Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.
“Потребности Крыма с точки зрения водообеспечения абсолютно способны обеспечивать (Россия — ред.) собственными силами. Никакой подачи воды до полной деоккупации в Крым со стороны Украины не будет. Никаких переговоров мы не ведем на эту тему ни официально, ни неофициально, никак”, — сказал Резников.
Он еще раз подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные нужды несет государство-оккупант, в данном это случае Российская Федерация.
Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина не будет поставлять воду для развития российского ВПК в оккупированном Крыму.