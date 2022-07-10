В окупованому Алчевську пожежа, лунають вибухи

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"Пабліки пишуть, що так виглядає Алчевськ зараз. Нібито приліт по складу боєприпасів. Чекаємо на офіційне підтвердження", - написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадаємо

В ніч на п'ятницю, 24 червня, в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони (ППО) російських військовослужбовців уразила саму себе.