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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35171 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В окупованому Алчевську пожежа, лунають вибухи

В окупованому Алчевську пожежа, лунають вибухи

Київ • УНН

 • 274233 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Як повідомляють в соцмережах у ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську пролунали вибухи, пишуть про приліт по складу боєприпасів, передає УНН.

Цитата 

"Пабліки пишуть, що так виглядає Алчевськ зараз. Нібито приліт по складу боєприпасів. Чекаємо на офіційне підтвердження", - написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадаємо 

В ніч на п'ятницю, 24 червня, в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони (ППО) російських військовослужбовців уразила саму себе.

Українські Національні Новини

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