В окупованому Алчевську пожежа, лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Як повідомляють в соцмережах у ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську пролунали вибухи, пишуть про приліт по складу боєприпасів, передає УНН.
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"Пабліки пишуть, що так виглядає Алчевськ зараз. Нібито приліт по складу боєприпасів. Чекаємо на офіційне підтвердження", - написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Нагадаємо
В ніч на п'ятницю, 24 червня, в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони (ППО) російських військовослужбовців уразила саму себе.