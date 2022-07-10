В оккупированном Алчевске пожар, раздаются взрывы

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"Паблики пишут, что так выглядит Алчевск сейчас. Якобы прилет по составу боеприпасов. Ждем официального подтверждения", - написал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним

В ночь на пятницу, 24 июня, во временно оккупированном Алчевске Луганской области система противовоздушной обороны (ПВО) российских военнослужащих поразила саму себя.