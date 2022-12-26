В окупованій Горлівці медиків змушують здавати кров для окупантів

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Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога.

У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.

Нагадаємо

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого по 25 грудня орієнтовно становлять 102 050 осіб.