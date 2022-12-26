В окупованій Горлівці медиків змушують здавати кров для окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В тимчасово окупованій Горлівці місцевих медиків зобовʼязують здавати кров для окупантів через нестачу донорської.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
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Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога.
У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.
Нагадаємо
Загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого по 25 грудня орієнтовно становлять 102 050 осіб.