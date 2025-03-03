В офісі Стармера прокоментували пропозицію Макрона щодо перемир'я для України: є "кілька варіантів"

Після повідомлень, що між Великою Британією та Францією "немає домовленості" щодо угоди про перемир'я для України, офіс британського прем'єр-міністра повідомив, що на столі є "кілька варіантів", пише УНН з посиланням на PA Media.

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"Я не збираюся робити поточний коментар щодо цих варіантів, але на столі, очевидно, є кілька варіантів", - сказав офіційний речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Але сер Кір чітко стверджує, що будь-яка мирна угода "має бути міцною, тривалою, вона має гарантувати, що Україна має значні оборонні спроможності".

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Ключовим моментом у обговореннях під керівництвом Великої Британії та Франції було наполягання на включенні американського механізму підтримки - "бекстопу" (backstop) - до будь-якої миротворчої угоди з метою стримування майбутньої російської агресії, пише видання.

США ще не взяли на себе зобов’язання надати будь-які такі гарантії безпеки, які Велика Британія, як вказано, вважає необхідними для забезпечення "міцного та тривалого" припинення вогню.

Міністр ЗС Великої Британії Люк Поллард наполягав на тому, що Вашингтон "залишається нашим найближчим союзником у сфері безпеки", і Британія вірить, що розвіддані, надіслані до Америки, не дійдуть до кремля.

Очікується, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідає США пізніше цього тижня, щоб просунути дискусії вперед, а військові делегати та інші офіційні особи також мають прилетіти до країни.

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