В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18574 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36519 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68810 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219015 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125908 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394179 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312984 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214225 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244469 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255286 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
65%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 13013 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12103 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13961 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16906 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14363 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134904 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219016 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394179 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255865 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312986 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4796 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16929 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47392 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72749 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57796 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

Киев • УНН

 • 36157 просмотра

Офис британского премьера сообщил о «нескольких вариантах» мирного соглашения для Украины на столе переговоров. Ключевым моментом является включение американского механизма поддержки для сдерживания будущей российской агрессии.

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

После сообщений, что между Великобританией и Францией "нет договоренности" по соглашению о перемирии для Украины, офис британского премьер-министра сообщил, что на столе есть "несколько вариантов", пишет УНН со ссылкой на PA Media.

Франция и Британия предложили Украине месячное перемирие "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" - Макрон03.03.25, 08:47 • 34742 просмотра

Детали

"Я не собираюсь делать текущий комментарий относительно этих вариантов, но на столе, очевидно, есть несколько вариантов", - сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Но сэр Кир четко утверждает, что любое мирное соглашение "должно быть прочным, длительным, оно должно гарантировать, что Украина имеет значительные оборонительные возможности".

Между Британией и Францией "нет договоренности" по соглашению о перемирии для Украины - британский министр03.03.25, 11:37 • 37386 просмотров

Ключевым моментом в обсуждениях под руководством Великобритании и Франции было настаивание на включении американского механизма поддержки - "бэкстопа" (backstop) - в любое миротворческое соглашение с целью сдерживания будущей российской агрессии, пишет издание.

США еще не взяли на себя обязательства предоставить любые такие гарантии безопасности, которые Великобритания, как указано, считает необходимыми для обеспечения "прочного и длительного" прекращения огня.

Министр ВС Великобритании Люк Поллард настаивал на том, что Вашингтон "остается нашим ближайшим союзником в сфере безопасности", и Британия верит, что разведданные, отправленные в Америку, не дойдут до кремля.

Ожидается, что министр обороны Великобритании Джон Хили посетит США позже на этой неделе, чтобы продвинуть дискуссии вперед, а военные делегаты и другие официальные лица также должны прилететь в страну.

Развертывание войск в Украине возможно без США, но для длительного мира нужны американцы - британский министр03.03.25, 13:00 • 43494 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Кир Стармер
Франция
Великобритания
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49