В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"
Киев • УНН
Офис британского премьера сообщил о «нескольких вариантах» мирного соглашения для Украины на столе переговоров. Ключевым моментом является включение американского механизма поддержки для сдерживания будущей российской агрессии.
После сообщений, что между Великобританией и Францией "нет договоренности" по соглашению о перемирии для Украины, офис британского премьер-министра сообщил, что на столе есть "несколько вариантов", пишет УНН со ссылкой на PA Media.
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Детали
"Я не собираюсь делать текущий комментарий относительно этих вариантов, но на столе, очевидно, есть несколько вариантов", - сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Но сэр Кир четко утверждает, что любое мирное соглашение "должно быть прочным, длительным, оно должно гарантировать, что Украина имеет значительные оборонительные возможности".
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Ключевым моментом в обсуждениях под руководством Великобритании и Франции было настаивание на включении американского механизма поддержки - "бэкстопа" (backstop) - в любое миротворческое соглашение с целью сдерживания будущей российской агрессии, пишет издание.
США еще не взяли на себя обязательства предоставить любые такие гарантии безопасности, которые Великобритания, как указано, считает необходимыми для обеспечения "прочного и длительного" прекращения огня.
Министр ВС Великобритании Люк Поллард настаивал на том, что Вашингтон "остается нашим ближайшим союзником в сфере безопасности", и Британия верит, что разведданные, отправленные в Америку, не дойдут до кремля.
Ожидается, что министр обороны Великобритании Джон Хили посетит США позже на этой неделе, чтобы продвинуть дискуссии вперед, а военные делегаты и другие официальные лица также должны прилететь в страну.
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