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В Офісі Президента розповіли про деталі розмови Зеленського і Помпео

В Офісі Президента розповіли про деталі розмови Зеленського і Помпео

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови проінформував державного секретаря США Майкла Помпео про плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео. Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді. Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також Президент висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну.

"Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу", - повідомили у Зеленського.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США опублікували нові документи щодо утримання військової допомоги Україні.

Окрім того, Президент подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму. Зеленський також висловив особливу вдячність Президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони нашої держави.

"Домовлено, що ці та інші питання будуть докладно обговорені під час зустрічі Володимира Зеленського та Державного секретаря США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, державний секретар США Майкл Помпео обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відкладення візиту голови дипломатії США до України.

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