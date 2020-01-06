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Зеленський та держсекретар США Помпео провели телефонну розмову

Зеленський та держсекретар США Помпео провели телефонну розмову

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відкладення візиту голови дипломатії США до України, повідомили в Держдепартаменті, передає УНН.

“Вони також обговорили становище на Близькому Сході, і держсекретар високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді”, — мовиться в заяві речниці Держдепартаменту Морган Ортагус.

“Держсекретар Помпео повторив тверду підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на нашому тривалому стратегічному партнерстві”, — мовиться в короткій заяві.

В Офісі президента України про цю розмову наразі не повідомляли.

Майкл Помпео планував відвідати, серед низки інших країн, і Україну 3 січня, але 1 січня цю поїздку перенесли на невизначений “найближчий час” через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді, і гарантувати безпеку американців на Близькому Сході.

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